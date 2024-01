DelphX Capital Markets Aktie: Am Scheideweg

Die Delphx Capital Markets notiert derzeit bei 0,16 CAD und liegt damit um -11,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch mit einer Distanz von +23,08 Prozent zum GD200 im Bereich "Gut". Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, wodurch die Bewertung der Aktie als "Neutral" erfolgt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Delphx Capital Markets weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der mit 53,33 Punkten ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie zeigt ebenfalls keine signifikanten positiven oder negativen Entwicklungen in den sozialen Medien. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in letzter Zeit, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht für die Delphx Capital Markets-Aktie.