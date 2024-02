Delota Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Delota-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren analysiert, um ihre Leistung zu bewerten. Einer dieser Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt, der aufzeigt, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt einen Wert von 0,1 CAD, wobei der letzte Schlusskurs bei 0,16 CAD liegt, was einer Abweichung von +60 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Delota-Aktie. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,12 CAD über dem letzten Schlusskurs (+33,33 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Delota also auf Basis dieser Trendindikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Delota in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der darauf hinweist, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 37,5 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 43,33, dass Delota weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Damit erhält Delota auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Schließlich wird das Anleger-Sentiment analysiert, welches aufzeigt, wie die Diskussionen in den sozialen Medien die Stimmung gegenüber der Aktie beeinflussen. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine positive Bewertung für Delota.