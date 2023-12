Delota Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz beeinflussen die langfristige Stimmung bezüglich der Delota-Aktie. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert daher eine neutrale Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird Delota daher in diesem Bereich als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Delota beträgt 33,33 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,45 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird die Delota-Aktie insgesamt als "neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Delota-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,1 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,105 CAD weicht somit um +5 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,1 CAD) weist eine ähnliche Abweichung auf, wodurch die Delota-Aktie auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung erhält.

Die Anleger haben Delota in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in den sozialen Medien als auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Auch die Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden, waren überwiegend positiv. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Delota.