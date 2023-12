Delota Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Eine Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt interessante Ausprägungen bei Delota. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Delota liegt momentan bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einem guten Rating. Der RSI25 liegt bei 40, was bedeutet, dass Delota weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Delota eine gute Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Delota-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,1 CAD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,11 CAD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als gut bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Delota-Aktie mit einem guten Rating bedacht. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik somit eine gute Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Delota. Als Resultat wird die Aktie mit einem guten Rating bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine gute Einschätzung.