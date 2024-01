Delota Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten beiden Wochen wurde Delota von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Auch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Delota-Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,1 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,14 CAD liegt, was einer Abweichung von +40 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,1 CAD weist eine Abweichung von +40 Prozent auf, wodurch die Delota-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Delota in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, da die Aktie als überverkauft eingestuft wird.

Insgesamt erhält Delota somit in verschiedenen Analysen gute Bewertungen, sowohl aus Anleger-Sentiment, charttechnischer Sicht und dem RSI.