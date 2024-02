Deloreanration-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Tidewater":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Delorean ist derzeit insgesamt sehr negativ, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen dominierten vor allem negative Themen die Gespräche, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führte.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,03 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,051 AUD) um +70 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,04 AUD zeigt eine Abweichung von +27,5 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Delorean liegt bei 63,16, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,84, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild der Aktie als "Neutral".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung sehr negativ ist, während die technische Analyse und der Relative Strength-Index auf ein eher neutrales Bild der Aktie hindeuten.