Deloreanration Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Stimmung und die Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Delorean gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" für Delorean führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Delorean aktuell bei 0,03 AUD, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,027 AUD aus dem Handel, was einen Abstand von -10 Prozent zum GD200 bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "schlecht"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was auf ein "neutral"-Rating für Delorean hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 56,52, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" für diesen Punkt unserer Analyse führt.