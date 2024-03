Deloreanration Aktie: Was macht der Markt?

Die Delorean-Aktie wird anhand verschiedener Analysen bewertet. Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, der aktuell bei 0,03 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,067 AUD, was einer Abweichung von +123,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,05 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +34 Prozent. Aufgrund dieser Berechnungen erhält die Delorean-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und die Häufigkeit der Beiträge zu Delorean in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Aktie von den Marktteilnehmern positiv bewertet wird. Das Stimmungsbarometer zeigt eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anzahl der Diskussionen über Delorean in den letzten Wochen entspricht dem Normalwert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Basis ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen eher positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Delorean-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI von 53,85 Punkten) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI von 35,85 Punkten). Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Delorean-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und der Anleger-Stimmung sowie des Relative Strength Index als "Neutral" bewertet.