Deloreanration Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Delorean-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,03 AUD erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,068 AUD, was einem Unterschied von +126,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,05 AUD zeigt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +36 Prozent und wird somit ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Delorean für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 13,33 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI zur Folge hat. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Delorean-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer überwiegend positiv gestimmt, allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Delorean daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Delorean war langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt zeigt sich, dass Delorean gemischte Bewertungen in Bezug auf die technische Analyse, den RSI und die Anlegerstimmung erhält, während das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionintensität negativ ausfallen.