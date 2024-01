Deloreanration Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Delorean in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Delorean derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs um -10 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ein "Neutral"-Rating für Delorean.

Bei den Anleger-Diskussionen in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Delorean gesprochen. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Delorean auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.