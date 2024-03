Dell Technologies Registered (C) Aktie: Die Zukunft bleibt ungewiss!

Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf -30,78% vom aktuellen Kursniveau entfernt.

Aktuelle Kursentwicklung und Kursziel

Am 15.03.2024 verzeichnete die Aktie von Dell Technologies Registered (C) einen Anstieg um +0,52%. Das Kursziel für Dell Technologies Registered (C) wird auf 68,09 EUR festgelegt. Das Guru-Rating für das Unternehmen bleibt stabil bei 4,19.

Marktstimmung und Analystenbewertungen

Die Kursentwicklung der vergangenen fünf Handelstage zeigt einen Rückgang von -7,65%, was auf eine relative Pessimismus am Markt hindeutet. Die aktuellen Einschätzungen der Bankanalysten deuten darauf hin, dass die Aktie mittelfristig bei 68,09 EUR bewertet wird, was einem potenziellen Kursrisiko von -30,78% entspricht.

Von insgesamt 11 Analysten werden die Aktien von Dell Technologies Registered (C) als starker Kauf empfohlen. Sechs Analysten sehen das Unternehmen optimistisch und bewerten es als “Kauf”, während zwei Experten eine neutrale Position einnehmen und die Aktie als “halten” bewerten. Dennoch gibt es immer noch eine Meinung, dass die Aktie zum Verkauf steht, und ein Experte ist sogar der Auffassung, dass ein sofortiger Verkauf angebracht ist.

Positives Analystenurteil

Mehr als 80,95% der Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Dell Technologies Registered (C) zumindest noch optimistisch bewertet werden kann. Diese positive Einschätzung wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die aktuelle Marktstimmung und die Meinungen der Analysten zeigen, dass die Aktie von Dell Technologies Registered (C) derzeit eine unterbewertete Position einnimmt und das Potenzial für eine positive Kursentwicklung bietet.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Dell Technologies Registered (C)-Analyse von 17.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Dell Technologies Registered (C) jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Dell Technologies Registered (C): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...