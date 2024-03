Dell Technologies Registered (C) Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Dell Technologies Registered (C) derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel wird auf 67,94 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -36,28% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 08.03.2024 verzeichnete die Dell Technologies Registered (C) Aktie einen Rückgang um -3,53%. Die Gesamtentwicklung der letzten fünf Handelstage zeigt einen Verlust von -4,54%. Dies lässt den Markt derzeit relativ pessimistisch erscheinen.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 67,94 EUR hat. Dies würde für Investoren ein Kursrisiko von -36,28% darstellen. Einige Analysten teilen jedoch nicht die negative Einschätzung und sehen Potenzial in der Aktie.

Analystenmeinungen

Aktuell sind 11 Analysten der Meinung, dass die Aktie von Dell Technologies Registered (C) ein starker Kauf ist. Weitere 5 Analysten bewerten sie als “Kauf”, während 1 Experte sie als “halten” einstuft. Dennoch empfehlen 2 Analysten, die Aktie zu verkaufen, und 1 Experte ist sogar der Meinung, dass ein sofortiger Verkauf erforderlich ist. Insgesamt sind also noch 80,00% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zum positiven Analystenurteil wird auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” positiv bewertet. Zuvor lag das Rating bei “Guru-Rating ALT”.

Die vorherrschende Meinung der Analysten und der Trend-Indikator deuten darauf hin, dass die Aktie von Dell Technologies Registered (C) Potenzial bietet und möglicherweise unterbewertet ist. Anleger sollten jedoch die Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

