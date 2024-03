Dell Technologies Registered (C) Aktie: Halten Sie die Füße still!

Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) wird von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um -34,72% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 13.03.2024 verzeichnete die Aktie von Dell Technologies Registered (C) einen Rückgang um -0,07%. Das aktuelle Kursziel für die Aktie liegt bei 67,69 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,19.

Marktsentiment und Analystenmeinungen

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie von Dell Technologies Registered (C) einen Gesamtrückgang von -5,83%. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt derzeit relativ pessimistisch eingestellt ist. Die Bankanalysten sind sich einig, dass das mittelfristige Kursziel bei 67,69 EUR liegt. Dies impliziert ein mögliches Kursrisiko von -34,72% für Investoren.

Analystenbewertungen

Aktuell sind 11 Analysten der Meinung, dass die Aktie von Dell Technologies Registered (C) ein starker Kauf ist. Sechs Analysten bewerten die Aktie als “Kauf”, während zwei Experten eine neutrale Haltung einnehmen und die Bewertung “halten” vergeben. Ein Analyst ist der Ansicht, dass die Aktie zum Verkauf steht, und ein weiterer Experte empfiehlt sogar einen sofortigen Verkauf. Insgesamt sind also 80,95% der Analysten immer noch optimistisch bezüglich der Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenbewertungen zeigt auch der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” eine positive Einschätzung, obwohl es zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass die Aktie von Dell Technologies Registered (C) derzeit unterbewertet ist, aber das Marktsentiment und die Meinungen der Analysten zeigen ein allgemein optimistisches Bild für die Zukunft der Aktie.

