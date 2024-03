Dell-Aktie +20%: Sie tanzt auch auf der KI-Party

Die Dell-Aktie (WKN: A2N6WP) ist seit gut einem Jahr nicht mehr zu halten. In den letzten zwölf Monaten hat sich der Kurs des IT-Hardwareherstellers fast verdreifacht. Auch am Freitagmorgen schießt der Tech-Wert um über +20% im europäischen Handel in die Höhe. Was steckt hinter der unglaublichen Performance von Dell?