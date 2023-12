Delixi Xinjiang Transportation Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index: Bei der technischen Analyse von Aktien wird auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet und für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) festgehalten. Der aktuelle RSI-Wert für Delixi New Energy liegt bei 91,54, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 78, was ebenfalls als Signal für eine überkaufte Situation gilt und die Einstufung "Schlecht" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Delixi New Energy eine Rendite von -68,55 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 67,86 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt -1,06 Prozent, und Delixi New Energy liegt aktuell 67,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Delixi New Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 32,57 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 17,21 CNH liegt, was einer Abweichung von -47,16 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,71 CNH) liegt der letzte Schlusskurs (-16,9 Prozent) unter diesem Wert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Delixi New Energy-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. Für Delixi New Energy zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Delixi New Energy somit als "Neutral"-Wert eingestuft.