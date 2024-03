Delixi Xinjiang Transportation Aktie: Was soll das denn werden?

Der Aktienkurs von Delixi New Energy hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung von Aktien aus der Industrie als unterdurchschnittlich erwiesen. Die Rendite der Aktie liegt um 62,87 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Straße und Schiene Branche, die eine mittlere Rendite von -14,6 Prozent verzeichnet, liegt Delixi New Energy mit 48,27 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wurde die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Delixi New Energy einen Wert von 24 auf, was ähnlich dem Durchschnittswert der Branche "Straße und Schiene" ist. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen über Delixi New Energy veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls neutral. Somit erhält die Delixi New Energy-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.