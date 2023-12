Delixi Xinjiang Transportation Aktie: In Lauerstellung

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Delixi New Energy nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es weder eine überwiegend positive noch negative Tendenz in den sozialen Medien gab, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Kriterium der Stimmungslage als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Delixi New Energy in diesem Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen Delixi New Energy. Aus diesem Grund wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Delixi New Energy bei 21 liegt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Straße und Schiene" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich, da es weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Delixi New Energy 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Stimmungslage sowohl bei den Marktteilnehmern als auch bei den Anlegern neutral ist und auch die fundamentale Bewertung sowie die Dividendenpolitik als neutral eingestuft werden.