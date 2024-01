Delixi Xinjiang Transportation Aktie: Ist es das gewesen?

Der Aktienkurs von Delixi New Energy weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -67,62 Prozent auf, was mehr als 69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,78 Prozent erzielte, liegt die Rendite von Delixi New Energy mit 69,4 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Delixi New Energy bei 25. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Straße und Schiene" (KGV von 0) ist die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Somit erhält Delixi New Energy eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Einschätzung des Aktienkurses kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Delixi New Energy aufgegriffen wurden, waren vor allem neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Delixi New Energy eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Straße und Schiene (1,49 %) als niedriger zu bewerten ist. Die Differenz beträgt 1,49 Prozentpunkte, wodurch sich die derzeitige Einstufung als "Schlecht" ableiten lässt.