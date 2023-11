Delivery Hero wird bei Bruttowarenwert etwas optimistischer

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero wird trotz Konsumflaute leicht optimistischer für 2023. Der Bruttowarenwert (GMV) des laufenden Jahres dürfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum währungsbereinigt nun das obere Ende der prognostizierten Spanne von fünf bis sieben Prozent plus erreichen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Die Prognose für den sogenannten Segmentumsatz - also den um Marketingausgaben bereinigten Konzernerlös - und die operative Marge gemessen am Bruttowarenwert behielt das Management bei.

Zwischen Juli und September kletterte der Bruttowarenwert gegenüber dem Vergleichszeitraum um 2,1 Prozent auf knapp 11,7 Milliarden Euro. Ohne Wechselkurseffekte ergibt sich ein Plus von knapp neun Prozent. Der Segmentumsatz stieg um 8,6 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Delivery Hero schlug sich beim Bruttowarenwert besser als von Branchenkennern gedacht, der Segmenterlös lag im Rahmen der Erwartungen./ngu/mis