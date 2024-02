Delivery Hero widerspricht: Kein Scheitern beim Verkauf von Foodpanda

Delivery Hero dementiert Bericht: Kein Scheitern beim Verkauf von Foodpanda-Teilen in Asien, Aktien erholen sich.

Lieferando SE, Deutschlands führendes Unternehmen für Essenslieferungen, hat einen Bericht dementiert, wonach Gespräche über den Verkauf eines Teils seines Foodpanda-Geschäfts in Asien gescheitert seien. Dadurch erholten sich die Aktien am Freitag von ihren früheren Verlusten.

"Es gibt Marktgerüchte, dass die Verhandlungen über den potenziellen Verkauf gescheitert sind", erklärte Lieferando in einer Stellungnahme. "Wir bestätigen, dass die Verhandlungen über den potenziellen Verkauf noch laufen."

Ein Bericht der malaysischen Zeitung New Straits Times behauptete am Freitag, dass Gespräche über den Verkauf der Foodpanda-Marke in mehreren südostasiatischen Märkten an Singapore's Grab Holdings Ltd. gescheitert seien.

Die Zeitung beruft sich dabei auf informierte Quellen. Ein Vertreter von Grab lehnte es ab, Stellung zu nehmen. An der Frankfurter Börse waren Delivery Heros Aktien um 13% auf 19,56 Euro gefallen, bevor sie sich um 1:27 Uhr leicht erholten und einen Rückgang von 9% verzeichneten.

Dies markierte den größten intraday Rückgang seit Februar 2022. Delivery Heros asiatisches Geschäft, der größte Markt des Unternehmens, ist seit den Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen in der Pandemie ins Stocken geraten.

Im September gab das Unternehmen bekannt, Gespräche über den Verkauf der Foodpanda-Marke in Ländern wie Singapur, Malaysia, Philippinen und Thailand zu führen.

Die potenziellen Käufer wurden nicht genannt. Bloomberg berichtete im November, dass Chinas Meituan einen potenziellen Erwerb von Foodpanda in diesen Märkten erwäge.

