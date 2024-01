Delivery Hero tut es schon wieder?

Die technische Analyse der Aktie von Delivery Hero zeigt, dass der Kurs von 21,55 EUR derzeit -22,31 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, erreicht die Distanz zum GD200 -34,06 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Delivery Hero bei 0 %, was einen 3,59-prozentigen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Internet- und Katalog Einzelhandel bedeutet. Somit ergibt sich eine "Schlecht" Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Themen rund um Delivery Hero diskutiert wurden. In den letzten ein, zwei Tagen zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation deuten jedoch darauf hin, dass überwiegend "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Delivery Hero daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Delivery Hero in diesem Punkt führt.