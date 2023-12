Delivery Hero tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Diskussionen rund um Delivery Hero auf sozialen Medienplattformen spiegeln deutlich die Stimmungen und Einschätzungen über den Titel wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Insgesamt konnten fünf Handelssignale ermittelt werden, von denen 5 als negativ und keins als positiv bewertet wurden. Daher wird die Aktie von Delivery Hero letztendlich als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Delivery Hero bezüglich der Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Delivery Hero im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,84 Prozent erzielt. Dies liegt um 34,04 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert von 13,2 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 28,51 Prozent, wobei Delivery Hero aktuell 49,35 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Delivery Hero-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 33,22 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (24,4 EUR) liegt damit deutlich darunter, was einer Abweichung von -26,55 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 28,23 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs (-13,57 Prozent Abweichung) unter dem Durchschnitt. Daher wird die Delivery Hero-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Delivery Hero liegt bei 81,08 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutralere Einschätzung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Delivery Hero-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

