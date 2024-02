Delivery Hero habe 2023 „sehr erfolgreich abgeschlossen“ – Börse nickt ab. Foodpanda bleibt Achillesferse.

Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43)-Aktie litt letzte Woche unter Spekulationen über stockende oder gar gescheiterte Verhandlungen beim Verkauf von Teilen des Asiengeschäft, das unter Foodpanda zusammengefasst ist. Zweistelliges Minus nach einem Artikel in der „Business Times“ aus Singapur.Aktuell klare Erholungstendenzen bei der Aktie. Nicht nur die Zahlen 2023 erfüllen die Prognose, auch für 2024 wird man optimistischer. Mit Abgabe der britischen Deliveroo-Anteile und dem eigentlich allseits erwarteten Teilrückzug/Verkauf in Asien traut man der Delivero Hero zu, die Verschuldungsproblematik in den Griff zu bekommen. Dazu sieht man für 2024 ein deutliches GMV(Bruttowarenumsatz)-Wachstum von 7 bis 9% mit kräftig gesteigerter Profitabilität – das bereinigte EBITDA soll sich annähernd verdreifachen gegenüber 2023. Auch wenn das Wort „bereinigt“ immer wieder zu Stirnrunzeln führt – die Tendenz in Richtung Break-Even stimmt, die Trennung von Beteiligungen, um sich zu fokussieren, macht Sinn und so könnte Delivery Hero mittlerweile einen zweiten Blick wert sein.

Delivery Hero – “ Fokus auf Profitabilität, Cash-Generierung und disziplinierte Kapitalallokation“. Stimmt.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: „Wir haben das Jahr 2023 sehr erfolgreich abgeschlossen. Wir haben unsere Prognose für das Gesamtjahr erfüllt, wichtige Meilensteine erreicht und die Gewinnschwelle beim Free Cash Flow überschritten. Wir sind darauf fokussiert, unseren strategischen Plan mit profitablem Wachstum, Cash-Generierung und disziplinierter Kapitalallokation in 2024 und darüber hinaus umzusetzen.”

Und in Zahlen: Der GMV des Konzerns stieg im vierten Quartal 2023 um 6,7 % gegenüber dem Vorjahr auf 12,3 Mrd EUR und im Geschäftsjahr 2023 um 6,8% auf 47,6 Mrd EUR und erreichte damit die GMV-Wachstumsprognose von 5-7% für das Geschäftsjahr 2023. Dazu stieg der Gesamtumsatz der Segmente im vierten Quartal 2023 um 15,7% auf 3,0 Mrd EUR und im Geschäftsjahr 2023 um 15,7% auf 11,1 Mrd EUR, was der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 von „rund 15% gegenüber dem Vorjahr” entspricht. Und am wichtigsten: Im Geschäftsjahr 2023 übertraf das bereinigte EBITDA 250 Mio EUR, was eine Verbesserung des bereinigten EBITDA um mehr als 870 Mio EUR im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 impliziert.

Wachstumsraten werden „normaler“, die 62% GMV-Wachstum aus 2022 gehören der Vergangenheit an – gut für die Kasse und Break-Even-Ziel.



Für das Geschäftsjahr 2024 erwarte Delivery Hero ein GMV-Wachstum der Gruppe von 7-9% gegenüber dem Vorjahr, ein Wachstum des Gesamtumsatzes der Segmente von 15-17% gegenüber dem Vorjahr und ein bereinigtes EBITDA von 725-775 Mio EUR. Darüber hinaus erwarte Delivery Hero, einen positiven Free Cash Flow für das Geschäftsjahr 2024 zu generieren. Diese Prognose basiere auf der aktuellen Zusammensetzung der Delivery-Hero-Gruppe – bedeutet, falls in Asien einige Länder „rausfliegen“ sollten, würde das die Umsatz/GMV-Erwartung reduzieren, wohl aber die EBITDA-Erwartung tendenziell erhöhen.

Ob die Zahlen reichen den Abwärtstrend der Aktie zum Stehen zu bringen? Möglicherweise eine Bodenbildung einzuleiten? Spannend. Alle steht und fällt mit weiterer Fokussierung auf lukrative Märkte, die insgesamt einen Break-Even der Delivery möglich erscheinen lassen. Falls dieses gelingt, wären die aktuellen Kurse interessant. Wobei etwas zu warten, bis sich die Situation in Asien aufklärt, würde vorsichtigeren Anlegern gut zu Gesicht stehen.