Delivery Hero erreicht Ziele

Delivery Hero SE, die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute ihre Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht und bestätigt, dass die Gesellschaft alle ihre ehrgeizigen Ziele für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2023 erreicht hat. Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal ein GMV-Wachstum von 7% im Jahresvergleich und ein Wachstum des Gesamtumsatzes des Segments von 16% im Jahresvergleich im vierten Quartal sowie eine EBITDA-Marge von 1,1% in H2 2023. Dies impliziert eine Verbesserung des bereinigten EBITDA von mehr als EUR 870 Mio. im Geschäftsjahr 2023. Der Konzern bestätigte auch, dass während des zweiten Halbjahres 2023 die Free-Cash-Flow-Gewinnschwelle erreicht wurde.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero, sagte: “2023 war ein Meilenstein für Delivery Hero, da sich unser Fokus auf eine rationale Wachstumsstrategie ausgezahlt hat. Wir haben bewiesen, dass wir Gewinne und Cash Flows deutlich verbessern und gleichzeitig unsere Kategorieführerschaft ausbauen können. Danke an das Team für all die großen Fortschritte, die wir auf dem Weg zu unseren Zielen gemacht haben.”

Plattformgeschäft sieht unrentable Märkte reifen

In Bezug auf die Rentabilitätsentwicklung gab Delivery Hero bekannt, dass rund 75% des Plattformgeschäfts im Geschäftsjahr 2023 profitabel waren – nahezu zehn Prozentpunkte mehr als im Jahr 2022 – wobei das profitable Plattformgeschäft ein annualisiertes, bereinigtes EBITDA von mehr als EUR 1,3 Mrd. im vierten Quartal 2023 erzielte. Währenddessen entwickelte sich die bereinigte EBITDA-Marge des unrentablen Plattformgeschäfts über den Erwartungen. Die meisten dieser Märkte befinden sich in einem frühen Stadium und verzeichnen ein deutliches Wachstum, wobei die Gesellschaft erwartet, dass sie in den kommenden Quartalen in die Gewinnzone übergehen werden.

Profitabler Kurs von Dmarts setzt sich fort

Delivery Hero hat sich weiter auf die Customer Value Proposition seiner Dmarts fokussiert und eine verbesserte Auswahl durch die Erhöhung des Inventars (SKUs) in allen Dmarts sichergestellt. Mit dieser Fokussierung des Kundenerlebnisses setzte sich der Rentabilitätstrend des Integrated Verticals Segments, welches primär aus Dmarts besteht, fort. So konnte insbesondere die negative bereinigte EBITDA-Marge in diesem Quartal im Vergleich zum Vorjahr im vierten Quartal 2023 um ca. 60% verbessert werden, was einen klaren Weg zu nachhaltigem profitablem Wachstum zeigt.

Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, sagte: „Wir sind mit einer starken Position in das Jahr 2024 gestartet, um unsere ehrgeizigen bereinigten EBITDA- und Free-Cash-Flow-Ziele zu erreichen. Wir sind zuversichtlich, dass wir zukünftig substanzielle Cash Flows erwirtschaften werden, die unsere anstehenden Verbindlichkeiten übersteigen.”

Prognose für 2024

Mit dieser vierteljährlichen Veröffentlichung bestätigt Delivery Hero die Prognose in seinen vorläufigen Ergebnissen, die am 5. Februar 2024 veröffentlicht wurden. Vor allem erwartet der Konzern ein bereinigtes EBITDA von EUR 725-775 Mio. und einen positiven Free Cash Flow im Geschäftsjahr 2024.