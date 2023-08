Delivery Hero: Potenzial von fast 50% - Kursziel bei 57,43 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie von Delivery Hero hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung gezeigt und ein Plus von +2,59% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen hingegen lag das Ergebnis bei einem Minus von -6,02%. Die Einschätzungen der Analysten sind dagegen positiv.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 57,43 EUR. Dies entspricht laut Durchschnittsberechnung der Bankanalysten einem Potenzial von +49,34%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

7 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 16 als Kauf. Bei drei Experten lautet das Rating “halten” und zwei sprechen sich für einen Verkauf aus. Dennoch bleibt der Anteil optimistischer Analysten hoch mit +82,14%.

Abschließend ist zu erwähnen, dass Delivery Hero weiterhin ein...