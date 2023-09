Delivery Hero: Potenzial von +91,73% - Aktuelle Kursentwicklung bei -0,15%

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die gestrige Kursentwicklung von Delivery Hero am Finanzmarkt liegt bei einem Minus von 0,15%. Insgesamt ergibt sich damit in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Tendenz mit einem Rückgang um 9,20%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit eher pessimistisch zu sein.

Allerdings sind Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell deutlich unterbewertet sei. Das mittelfristige Kursziel für Delivery Hero wird auf 58,19 EUR geschätzt und bietet Investoren ein potenzielles Wachstumspotenzial von +91,73%.

Insgesamt zeichnet sich jedoch kein klares Bild ab. Während sieben Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere sechzehn das Rating “Kauf” geben (insgesamt also eine positive Einschätzung durch 82.14%), gibt es auch drei neutrale Bewertungen sowie zwei Verkaufsempfehlungen.

Zuletzt ist noch das Guru-Rating zu...