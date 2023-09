Delivery Hero: Potenzial von 85,88% auf Kursziel von 58,19 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie des Lieferdienstleisters Delivery Hero hat am Finanzmarkt gestern einen Abschlag von -1,83% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Plus von +1,33%. Eine positive Entwicklung, die laut Analysten noch nicht das volle Potenzial der Aktie widerspiegelt.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Delivery Hero 58,19 EUR und birgt somit ein Potenzial in Höhe von +85,88%. Allerdings sind nicht alle Experten einer Meinung.

Während sieben Analysten die Aktie als starken Kauf bewerten und weitere 16 Analysten zum Kauf raten, bleiben drei Experten neutral und zwei sehen Verkaufspotenzial. Somit liegt der Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen bei +82,14%.

Der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt ebenfalls eine positive Einschätzung für Delivery Hero mit einem Rating von...