Delivery Hero: Potenzial von +79,29% - Kursziel bei 58,19 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von Delivery Hero am Finanzmarkt -2,90%. In der vergangenen Handelswoche betrug das Minus sogar -3,77%, was den Markt pessimistisch stimmt. Dennoch halten Bankanalysten an ihrer mittelfristigen Zielmarke von 58,19 EUR fest. Das entspricht einem Kurspotenzial von +79,29%.

• Delivery Hero: Am 06.09.2023 mit -2,90%

• Kursziel laut Analysten bei 58,19 EUR

• Guru-Rating unverändert bei “4”

Während sieben Analysten eine klare Kaufempfehlung aussprechen und weitere sechzehn Experten optimistisch auf die Aktie blicken (“Kauf”), bleiben drei neutral (“halten”) und zwei sprechen sich für einen Verkauf aus. So liegt der Anteil der Optimisten immerhin noch bei +82,14%. Ein bewährter Trend-Indikator bestätigt diese Einschätzung durch ein unverändertes Guru-Rating von...