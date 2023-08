Delivery Hero: Potenzial von +61,75% – Kursziel bei 57,43 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie von Delivery Hero hat am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung hingelegt und konnte um +1,43% zulegen. In den letzten fünf Handelstagen allerdings verzeichnete das Unternehmen eine negative Kursentwicklung in Höhe von -3,27%. Die Analysten sind jedoch weiterhin optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +61,75%.

Aktuell liegt das Kursziel bei 57,43 EUR. Von insgesamt 28 Bankanalysten empfehlen 7 die Aktie als starken Kauf und weitere 16 setzen auf ein “Kauf”-Rating. Dabei gibt es auch einige Experten mit einer neutralen Einschätzung (3) sowie zwei Analysten mit einem Verkaufsvotum.

Das Guru-Rating blieb unverändert bei 4,00 Punkten.