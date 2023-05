Delivery Hero: Potenzial mit mittelfristigem Kursziel von 58,55 €

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie des Online-Essenslieferanten Delivery Hero ist nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 58,55 € – ein Potenzial von +49,74% zum aktuellen Kurs.

• Delivery Hero: Am 11.05.2023 mit einem Anstieg um +1,07%

• Guru-Rating für Delivery Hero bleibt unverändert bei 4,04

• Ein schwacher Trend in den letzten fünf Handelstagen sorgt für eine pessimistische Stimmung am Markt

Trotz eines Anstiegs um +1,07% gestern und einer Gesamtbilanz der vergangenen Woche von -1,26%, zeigen sich die Bankanalysten zuversichtlich bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens.

Von insgesamt 17 analysierten Experten bewerten sieben die Aktie als starken Kauf und fünf sehen sie eher optimistisch als Verkauf an.

Eine neutrale Einstellung teilen vier Analysten und nur einer empfiehlt einen...