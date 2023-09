Delivery Hero: Potenzial für steigende Kurse - Kursziel 58,19 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Delivery Hero ein Plus von +5,18% verzeichnen. Diese Entwicklung lässt sich als positiv bewerten und könnte eine mögliche Trendwende signalisieren. Insgesamt betrachtet hat sich der Kurs jedoch in den letzten fünf Handelstagen um -1,89% verschlechtert.

Eine Analyse der Bankanalysten ergibt dabei ein mittelfristiges Kursziel von 58,19 EUR für die Delivery-Hero-Aktie. Dies entspricht einem beachtlichen Potenzial von +72,54% im Vergleich zum aktuellen Kursniveau. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends.

Aktuell empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und weitere 16 zeigen sich optimistisch mit dem Rating “Kauf”. Drei Experten positionieren sich neutral mit “halten” und lediglich zwei empfehlen einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt...