Delivery Hero: Potenzial für Kursanstieg von 46,52% - Kursziel bei 57,43 EUR

Die Aktie von Delivery Hero verzeichnete gestern einen Rückgang von -5,02%, was in Verbindung mit den Ergebnissen der vergangenen Handelswoche auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch wie sehen die Analysten das?

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 57,43 EUR und impliziert ein Potential für Investoren in Höhe von +46,52%. Diese Einschätzung teilen zumindest sieben Bankanalysten und empfehlen die Aktie als “starken Kauf”. Weitere sechzehn Analysten sind ebenfalls optimistisch gestimmt und bewerten Delivery Hero als “Kauf”. Nur wenige Experten halten sich neutral oder sogar negativ.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating der Aktie unverändert bei 4,00. Trotz des jüngsten schwachen Trends sind viele Analysten nach wie vor optimistisch gestimmt – insgesamt rund +82,14%.