Delivery Hero: Potenzial für 33,20% Kursanstieg - Analysten äußern sich optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie von Delivery Hero hat gestern eine positive Kursentwicklung von +4,17% verzeichnet und in nur fünf Handelstagen ein Plus von +12,71%. Der Markt scheint also derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 58,55 EUR. Diese Einschätzung ergibt ein Potenzial für einen Kursanstieg um +33,20% im Vergleich zum aktuellen Wert. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Aktuell empfehlen sieben Experten die Aktie als “starken Kauf”, während 16 weitere Analysten das Rating “Kauf” vergeben haben. Vier weitere Experten bewerten die Delivery Hero-Aktie als “halten”. Nur einer spricht sich weiterhin für den Verkauf aus.

Insgesamt sind damit noch +82,14% der Analysten zumindest leicht optimistisch eingestellt. Das Guru-Rating...