Delivery Hero: Kursziel von 58,19 EUR?

Die Aktie von Delivery Hero konnte gestern an der Börse ein Plus von +5,18% verzeichnen. Trotzdem beträgt das Ergebnis der vergangenen Handelswoche -1,89%, was auf eine aktuell pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Delivery Hero liegt laut durchschnittlicher Bankanalystenmeinung bei 58,19 EUR. Damit ergibt sich ein mögliches Potenzial von +72,54%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind sieben Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Sechszehn weitere empfehlen den Kauf und drei Experten raten zum Halten der Aktie. Nur zwei halten einen Verkauf für angebracht.

Insgesamt bleiben somit +82,14% optimistisch eingestellt gegenüber Delivery Heros zukünftiger Wertentwicklung.

Guru-Rating bleibt...