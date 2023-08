Delivery Hero: Kursziel von 57,43 EUR erreichen laut Experten

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero hat am vergangenen Handelstag eine negative Performance von -1,38% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen beträgt die Gesamtleistung -3,39%. Dies lässt auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen.

Trotz der aktuellen Entwicklung halten die Bankanalysten an ihrem mittelfristigen Kursziel von 57,43 EUR fest. Sollten sie Recht behalten, bietet sich für Investoren ein Potential von +51,67%. Von insgesamt 28 Analysten empfehlen aktuell 23 (82,14%) die Aktie zum Kauf oder zumindest zum Halten. Lediglich zwei Analysten raten dazu die Aktie zu verkaufen.

Das bewährte Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von “4.00” unverändert positiv und untermauert somit das Potenzial dieser Anlageoption.