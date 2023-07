Delivery Hero: Kursziel von 56,10 EUR laut Analysten noch nicht erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Obwohl Delivery Hero gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +4,43% aufweisen konnte und die vergangenen fünf Handelstage ein Plus von +1,60% verzeichneten, sind sich die Bankanalysten einig: Das wahre Kursziel des Unternehmens liegt bei 56,10 EUR – was einem potentiellen Anstieg um +31.47% entspräche.

• Delivery Hero entwickelt sich positiv mit +4,43%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 56,10 EUR

• Mehrheit der Analysten empfiehlt “Kauf”

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.04.

Trotzdem gehen Meinungen bezüglich des aktuellen Trends auseinander. Während sieben Analysten Delivery Hero als starkes Kaufsignal bewerten und weitere sechzehn das Unternehmen als kaufenswert empfehlen (jedoch ohne Euphorie), halten vier Experten die Aktie für neutral und nur einer plädiert für einen Verkauf.

Insgesamt sind jedoch...