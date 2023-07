Delivery Hero: Kursziel von 56,10 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +37,10%

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero hat am gestrigen Handelstag eine geringfügige Kursentwicklung in Höhe von -0,20% verzeichnet. In der aktuellen Woche hat sich hingegen ein Aufwärtstrend mit einem Plus von insgesamt +1,53% gezeigt und lässt den Markt optimistisch erscheinen.

Bankanalysten halten die Aktie für unterbewertet und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 56,10 EUR. Sollten sie damit Recht behalten, ergibt sich für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +37,10%. Von insgesamt 28 Analysten bewerten sieben die Aktie als starken Kauf und weitere 16 als Kauf. Vier Experten vergeben das Rating “halten” und nur einer empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating ist unverändert bei 4,04 geblieben. Mit einer überwiegen positiven Einschätzung der Analysten liegt der Anteil jener weiterhin bei +82,14%.