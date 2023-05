Delivery Hero: Kursziel bei 61,20 € - Analysten sehen großes Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie von Delivery Hero wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 61,20 €, was einem potenziellen Anstieg um +54,55% vom aktuellen Preis entspricht.

• Am 05.05.2023 stieg die Delivery-Hero-Aktie um +0,42%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

Gestern legte die Delivery-Hero-Aktie am Markt um +0,42% zu.

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie einen Anstieg um insgesamt +9,60% verzeichnen.

Der Markt scheint also derzeit relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung nicht erwartet haben dürften, ist die Stimmung eindeutig positiv.

Die Bankanalysten prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 61,20 € für die Aktie von Delivery Hero.

Sollten sie Recht behalten, ergibt sich ein großes Potenzial für Investoren mit einem möglichen...