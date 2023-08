Delivery Hero: Kursziel bei 57,43 EUR - Potenzial von +50,52%

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt zeigt: Delivery Hero hat in der letzten Handelswoche ein Plus von +0,77% erreicht. Trotz eines Rückgangs um -3,70% am 11.08.2023 scheint die Stimmung auf dem Markt relativ neutral zu sein.

Doch Analysten sehen das anders: Im Durchschnitt geht man davon aus, dass das mittelfristige Kursziel von Delivery Hero bei 57,43 EUR liegt – eine Steigerung um +50,52% gegenüber dem aktuellen Preis. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach der jüngsten Kursentwicklung mit einem neutralen Trend.

Von insgesamt 28 Analysten empfehlen jedoch mindestens 23 die Aktie zum Kauf oder Halten und nur zwei empfehlen den Verkauf (Anteil optimistischer Analysten: +82,14%). Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei einer Bewertung von vier Punkten aus fünf...