Delivery Hero: Kursziel bei 57,43 EUR - Analysten sehen Potenzial von +61,89%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Delivery Hero einen Verlust von -3,35%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf insgesamt -9,04%, was zeigt dass der Markt aktuell pessimistisch eingestellt ist.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie nicht korrekt bewertet wird und das wahre Kursziel bei 57,43 EUR liegt. Das bedeutet ein Potential von +61,89% für Investoren. Die Einschätzung teilen jedoch nicht alle Experten nach der jüngsten Entwicklung.

Von insgesamt 28 befragten Bankanalysten empfehlen 23 Investor*innen zum Kauf oder halten an ihrer Position fest (Kauf-Rating mit einem Guru-Rating von 4). Nur zwei Analyst*innen empfehlen den Verkauf der Aktien während drei weitere sich neutral zeigen.

Der Anteil optimistischer Analyst*innen beträgt somit +82,14%. Das vorherige “Guru-Rating ALT”...