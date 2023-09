Delivery Hero: Kurspotenzial von +91,73% auf 58,19 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie von Delivery Hero hat in den letzten Handelstagen an Wert verloren. Gestern sank der Kurs um -0,15%, was sich auf eine negative Entwicklung von insgesamt -9,20% innerhalb einer Woche summiert. Doch laut Experten ist die Aktie deutlich mehr wert als ihr derzeitiger Preis suggeriert.

Das durchschnittliche Kursziel für Delivery Hero liegt bei 58,19 EUR und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial von +91,73%. Von insgesamt 28 Analysten empfehlen 23 den Kauf oder sehen die Aktie zumindest optimistisch. Drei Experten bewerten sie neutral und zwei halten einen Verkauf für angebracht.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,00 unverändert positiv. Die Analysten sind sich also weitgehend einig: Delivery Hero hat noch viel Luft nach oben.