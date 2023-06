Delivery Hero: Kurspotenzial von +61,23%

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie von Delivery Hero hat am Finanzmarkt in den vergangenen fünf Handelstagen eine leichte Abwärtsbewegung verzeichnet und liegt aktuell bei -0,91%. Doch die Meinungen der Bankanalysten sind eindeutig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 58,55 EUR, was einem Potenzial von +61,23% entspricht.

• Delivery Hero: Am 19.06.2023 mit -0,62%

• Kursziel von Delivery Hero bei 58,55 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

Trotz des neutralen Trends haben sieben Analysten die Aktie als “starken Kauf” bewertet und weitere 15 Experten empfehlen einen Kauf. Vier Analysten halten sich neutral und nur einer rät zum Verkauf der Aktie. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt damit +81,48%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt ebenfalls ein positives Bild für Delivery Hero und bleibt weiterhin...