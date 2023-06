Delivery Hero: Kurspotenzial von +60,24% - Aktie laut Analysten unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Delivery Hero-Aktie ist nach Meinung der Bankanalysten aktuell deutlich unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 58,55 EUR gesehen, was ein Kurspotenzial von +60,24% bedeuten würde.

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie um +3,84% zulegen und liegt damit in den vergangenen fünf Handelstagen bei einem neutralen Trend mit einem Plus von 0,21%.

Aktuell empfehlen sieben Analysten die Aktie als “stark kaufen”, während 15 weitere sie als “kaufen” einstufen. Vier Experten halten sich hingegen zurück und bewerten das Wertpapier mit “halten”. Nur einer sieht noch Verkaufspotenzial. Somit sind insgesamt +81,48% der Analysten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04.