Delivery Hero: Bankanalysten sehen Kursziel bei 61,20 €

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie von Delivery Hero wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Der Finanzmarkt verzeichnete gestern eine positive Entwicklung von +0,14% und in den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Plus auf +8,17%. Die Stimmung am Markt ist also optimistisch.

Laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 61,20 €. Sollte diese Einschätzung eintreten, würde dies ein Kursrisiko von -40,96% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung. So bewerten aktuell sieben Analysten die Aktie als stark kaufenswert und fünf setzen auf “Kauf”. Vier weitere raten dazu, die Papiere zu halten und nur zwei gehen davon aus dass man Verkaufen sollte.

Das Guru-Rating befindet sich aktuell bei 80,77 Punkten – was weiterhin eine positive Einschätzung...