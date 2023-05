Delivery Hero: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +62,23%

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie von Delivery Hero verlor gestern am Finanzmarkt 2,75% und summiert damit die Verluste der vergangenen fünf Handelstage auf insgesamt -11,70%. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ pessimistisch. Doch laut den Bankanalysten hat das Unternehmen ein mittelfristiges Kursziel bei 58,55 EUR – was einem Kurspotenzial von +62,23% entspricht.

• Gestrige Kursentwicklung von Delivery Hero: -2,75%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 58,55 EUR

• Anteil positiver Analysten-Einschätzungen beträgt +81,48%

Aktuell teilen nicht alle Experten diese Einschätzung wegen des schwachen Trends in jüngster Zeit. Von den insgesamt 27 befragten Analysten empfehlen jedoch immer noch über 80% (22) die Aktie mit “stark kaufen” oder “kaufen”. Lediglich ein Analyst hält einen “Verkauf” für angebracht. Das bewährte Trend-Indikator Guru-Rating...