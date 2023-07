Delivery Hero: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +42,15% - Kursziel bei 56,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Am gestrigen Tag verzeichnete Delivery Hero am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,50%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben einen Verlust von -6,47%, was auf pessimistische Marktstimmung hinweist.

Laut Bankanalysten ist die Aktie jedoch unterbewertet und besitzt ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 56,10 EUR. Sollte sich das bewahrheiten, würde dies für Investoren ein Potenzial von +42,15% eröffnen. Derzeit empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und weitere 16 setzen auf “Kaufen”. Vier Experten halten ihre Position weitgehend neutral und lediglich einer ortet eine Verkaufsempfehlung. Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,04.

Zusammenfassend betrachten aktuell etwa +82,14% der Analysten die Delivery-Hero-Aktie optimistisch.