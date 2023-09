Delivery Hero: Auf dem Weg zum Kursziel von 58,19 EUR - Analysten sehen ein Potenzial von +82,47%

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

• Delivery Hero hat am 20.09.2023 eine Kursentwicklung von +7,05% hingelegt

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 58,19 EUR

• Derzeit bewerten 23 Analysten die Aktie mit einem durchschnittlichen Guru-Rating von 4,00

Delivery Hero hat gestern an der Börse ein Plus von +7,05% erreicht und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen Anstieg um +3,15%. Die Marktlage scheint momentan relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind sich weitgehend einig darüber, dass das mittelfristige Kursziel für Delivery Hero bei 58,19 EUR liegt. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten wäre dies ein Potenzial von +82.47 % zum aktuellen Preisniveau. Einige Analysten teilen jedoch nicht diese Ansicht aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Derzeit empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und sechzehn weitere raten...