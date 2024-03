Delivery Hero-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Für die Delivery Hero liegt der RSI bei 32,8, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44 für Delivery Hero, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Delivery Hero von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft, mit einer zusätzlichen "Schlecht" Empfehlung aufgrund von 7 negativen Signalen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Delivery Hero bei -43,83 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Delivery Hero mit -4 Prozent um 39,83 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.