Delivery Hero-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Aktie von Delivery Hero zeigt im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" eine unterdurchschnittliche Dividendenrendite von 0 Prozent, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

In den letzten Wochen wurde bei Delivery Hero eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führten zu einer negativen Bewertung des Sentiments und Buzz, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Delivery Hero mit 23,93 EUR ein "Schlecht"-Signal aufweist, da er 28,12 Prozent unter dem GD200 (33,29 EUR) liegt. Ebenso liegt der Kurs mit 15,53 Prozent unter dem GD50, was auch als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung, unterstützt durch 4 berechenbare Schlecht-Signale.

Zusammenfassend ist die Delivery Hero-Aktie derzeit aus verschiedenen Perspektiven mit "Schlecht" bewertet worden.