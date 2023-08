Delivery Hero: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 57,43 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktien von Delivery Hero zeigten gestern eine negative Kursentwicklung von -3,35%. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Gesamtperformance der Aktie sogar -9,04%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch die Bankanalysten sind sich einig, dass das wahre Potenzial bei einem mittelfristigen Kursziel von 57,43 EUR liegt.

• Delivery Hero verzeichnete gestern einen Rückgang um -3,35%

• Das durchschnittliche Kursziel für Delivery Hero beträgt 57,43 EUR

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Dies würde bedeuten, dass Investoren mit einer Rendite in Höhe von +61.89% rechnen können. Allerdings gibt es unterschiedliche Ansichten unter den Analysten bezüglich dieser Einschätzung nach dem schwachen Trend der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell empfehlen sieben Analysten einen Kauf und sechzehn weitere...